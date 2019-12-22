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Kulüpler Dünya Kupası'nda Şampiyonu Liverpool

Liverpool, Kulüpler Dünya Kupası'nda normal süresi 0-0 biten maçın uzatmalarında Flamengo'yu 1-0 mağlup ederek kupaya uzandı.

22.12.2019 00:06 | Son Güncelleme: 22.12.2019 00:11 Kulüpler Dünya Kupası'nda Şampiyonu Liverpool
, Kulüpler Dünya Kupası'nda normal süresi 0-0 biten maçın uzatmalarında Flamengo'yu 1-0 mağlup ederek kupaya uzandı.

Liverpool, normal süresi 0-0 eşitlikle sona eren final maçının uzatma bölümünde bulduğu golle Flamengo'yu 1-0 yenerek, tarihinde ilk kez kupaya uzandı.

Katar'da düzenlenen 16. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın finalinde, son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu İngiltere temsilcisi Liverpool ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) düzenlediği Libertadores Kupası'nı kazanan Brezilya kulübü Flamengo karşılaştı. Normal süresi golsüz sona eren mücadelenin uzatma dakikalarında Flamengo'yu, Roberto Firmino'nun golü ile 1-0 mağlup eden Liverpool, kupanın sahibi oldu.

Liverpool, Kulüpler Dünya Kupası'nı tarihinde ilk kez kaldırdı. - İSTANBUL

Liverpool, Spor

Kaynak: İHA

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