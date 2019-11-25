Kulüpler, kadına yönelik şiddete dikkati çekti

Beşiktaş, Fenerbahçe ve İstanbul Başakşehir Futbol kulüpleri, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla mesaj paylaştı.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "25 Kasım-10 Aralık tarihlerinde kadına yönelik şiddetle mücadele için 16 günlük aktivizm kampanyası kapsamında pek çok adım atan kulübümüz, bugüne özel olarak saat 19.07-22.00 aralığında Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ni turuncu ışıkla aydınlattı." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün Twitter hesabında yer alan paylaşımda ise, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, kadına yönelik şiddete "Dur" demek için stadımızı turuncu renk ile aydınlatıyoruz." denildi.

Beşiktaş Kulübü de Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü. Bir gün değil, her gün." ifadelerine yer verildi.