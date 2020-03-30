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Kulüpler TFF'nin kararını bekliyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de her geçen gün yayılan yeni tip korona virüs salgını nedeniyle ertelenen futbol liglerinin geleceği belirsizliğini koruyor.

30.03.2020 10:05 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:05
Kulüpler TFF'nin kararını bekliyor
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de her geçen gün yayılan yeni tip korona virüs salgını nedeniyle ertelenen futbol liglerinin geleceği belirsizliğini koruyor.
Üç hafta önce ertelenen liglere devam edilip edilmeyeceği, devam edilecekse bunun tarihinin ne olacağı ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun 2 Nisan'da vereceği karar ve Futbol Federasyonu'nun buna göre belirleyeceği yol haritası bekleniyor.
Verilecek kararı bekleyen kulüpler, bir yandan da teknik heyet ve futbolculara izin vermiş durumda.
TFF 2. Lig Beyaz Grupta yer alan Amed Sportif Faaliyetler ve 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'da memleketlerine giden futbolcular ve teknik adamlar, büyük bir merakla çıkacak kararı bekliyor.
Diyarbekirspor Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, sağlık koşullarının her şeyden daha önemli olduğuna dikkat çekerek Bilim Kurulu ve TFF'nin vereceği her türlü karara saygı duyacaklarını kaydetti. Avşar, "Yeni tip korona virüs tehdidi tüm dünya ve ülkemiz için beka sorunu haline gelmiştir. İnsanlık büyük bir tehlike ile mücadele ediyor. Devletimiz ve hükümetimiz, milletimizle beraber büyük bir mücadele ortaya koymaktadır. Bu durum elbette futboldan çok daha önemlidir. Teknik heyetimize ve futbolcularımıza izin verdik. Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği karara göre hareket edeceğiz. Liglerin yeniden başlama tarihi belli olduktan sonra antrenmanlar için takımı kente davet edeceğiz. Federasyon ne karar verecek bilemiyoruz. Karar ne olursa olsun ülkemizin geleceği ve insanlarımızın sağlığı için saygı duyacağız. Sportif başarı ve başarısızlıkların telafisi olur fakat sağlığın telafisi olmaz" dedi.
(Mehmet Çakan/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Güncel

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