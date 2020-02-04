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Fenerbahçe, Alper Potuk'u TFF'ye bildirilen listeye dahil etmedi

Süper Lig ve 1. Lig takımları, TFF'ye A takım oyuncu listelerini gönderdi. Fenerbahçe'de, devre arası transfer döneminde takımdan ayrılmak istemeyen Alper Potuk, Galatasaray'da ise Nagatomo ile Luyindama TFF'ye bildirilen takım listesinde yer almadı.

04.02.2020 18:56 | Son Güncelleme: 04.02.2020 19:11

Türkiye Futbol Federasyonu, transfer dönemi sonrası Süper Lig ve 1. Lig takımlarının A takım oyuncu listelerini açıkladı. Kulübü'nde, kadrodaki yabancı futbolcuların fazlalığından dolayı Yuto Nagatomo ve Luyindama'nın listede yer almadı. İlk yarıda lisansı çıkartılmayan Martin Linnes ise ikinci yarı kadrosuna dahil edildi.

Fenerbahçe'de ise Alper Potuk, TFF'ye bildirilen takım listesinde yer almadı. Lisansı çıkartılan yeni transfer Simon Falette ve İstanbulspor'dan çağrılan Allahyar ise listeye dahil edildi.

Fenerbahçe, Alper Potuk'u TFF'ye bildirilen listeye dahil etmedi

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Spor

Kaynak: İHA


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