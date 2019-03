Kulyas: Lanetin Bedeli Filmi

Kulyas: Lanetin Bedeli Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Kaynak: InterSinema.com

Kulyas kabilesinin cinleri, yüzyıllar önce büyücü Potifar tarafından hapsedilmiştir ancak insanoğlunun hırsı onların yüzyıllar sonra serbest kalmasına neden olur. İnsanlarla bedeli oldukça ağır olan bir anlaşma yapan cin kabilesinin lideri Mureh, her yıl bir insanı kurban olarak alacak ve aldığı bedeni insana dönüştürecektir. Ancak bu kurban ile birlikte, insanların hırsları da alınmış olur. Yıllar boyu yüzlerce can alan ve yine de doymayan Mureh, yeni kurbanların gelmesini beklemektedir. Tam da bu sırada Anıl, Görkem, Beyza ve Defne adında dört genç, fotoğraf yarışması için Mureh’in yaşadığı kasabaya gelir. Kalacakları oteli bulamayan gençler, çareyi köyün hocası Kanber’den yardım istemekte bulur. Hoca tarafından misafirhaneye yerleştirilen gençler, burada cinlerin vahşeti ile karşı karşıya kalacaktır.Yunus ŞevikEsma Şevik, Mustafa Miraç Kaya Halil Kumova , Kübra Kılınçkaya, Nurdan Paksoy, Emre Kılın, Erdem Yılmaz, Necdet Onur Serimer, Gizem Tan, Can YavuzKorkuKulyas: Lanetin BedeliDras Film2019TürkiyeTürkçeBir Film10.05.2019