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Kum fırtınası nedeniyle Madrid'de mahsur kalan öğrenciler Türkiye'ye dönüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanarya Adaları'ndaki kum fırtınası nedeniyle Madrid'teki Barajas Havalimanı'nda mahsur kalan öğrencilerin, TSİ 22.00 uçağıyla Türkiye'ye geri döneceğini bildirdi.

24.02.2020 22:06 | Son Güncelleme: 24.02.2020 22:06Kum fırtınası nedeniyle Madrid'de mahsur kalan öğrenciler Türkiye'ye dönüyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanarya Adaları'ndaki kum fırtınası nedeniyle 'teki Barajas Havalimanı'nda mahsur kalan öğrencilerin, TSİ 22.00 uçağıyla 'ye geri döneceğini bildirdi.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, havalimanında mahsur kalan Erasmus+ projesi öğrencilerinin, Türkiye'ye döneceğini bilgisini paylaşarak, "Görevimizi yaptık. Türkiye saatiyle 22.00 uçağıyla dönüyorlar. Evlatlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini paylaştı.
Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, havalimanında mahsur kalan öğrencilere sahip çıkan ve desteklerini esirgemeyen Çavuşoğlu'na ve gösterdikleri ilgiden dolayı konsolosluk yetkililerine teşekkür etti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Kanarya Adaları, Türkiye, Madrid, Güncel

Kaynak: AA

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