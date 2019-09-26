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Kum havuzları dezenfekte ediliyor

Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, çocukların en fazla vakit geçirdiği parklarda, oyun gruplarının ardından kum havuzlarında da akıllı dezenfektan uygulamasına başladı.

26.09.2019 10:15Kum havuzları dezenfekte ediliyor
Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, çocukların en fazla vakit geçirdiği parklarda, oyun gruplarının ardından kum havuzlarında da akıllı dezenfektan uygulamasına başladı.

Çocukların vazgeçilmezi, eğlence ve aktivite alanları olan parklarda düzenli temizlik çalışması gerçekleştiren Nilüfer Belediyesi ekipleri rutin temizlik, bakım ve yenileme çalışmalarının yanında, çocukların hijyenik koşullarda eğlenebilmeleri için dezenfektan uygulaması yapıyor.

Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, çevreye olumsuz etkisi olmayan, tüm canlılara dost, antialerjenik dejenfektan ile oyun grupları, spor aletleri ve oturma alanlarının ardından kum havuzlarında da temizlik uygulaması başlattı.

Çocukların duyu ve hayal gücü gelişimine büyük katkısı olan kum havuzlarını inceleyen ekipler, bu alanlarda oluşan mikrobakterilerin sağlık açısından olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla yoğun mesaiye başladı.

Çalışma kapsamında; akıllı dezenfektan olarak tanımlanan ve salgına neden olan birçok hastalığın virüsünü yok ettiği bilinen bir ürün kullanan ekipler, virüs, bakteri ve mantarlar üzerinde de etkili olan Sağlık Bakanlığı onaylı bu maddeyi kum havuzlarına püskürterek dezenfekte ediyor. - BURSA

nilüfer belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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