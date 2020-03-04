Son dakika: Kum kentini karantinaya almayan İran'da tüm şehirler koronavirüsten etkilendi

Çin'in ardından koronavirüsten en çok etkilenen ülke olan İran , salgının ilk görüldüğü şehir Kum'u karantina altına almamıştı. Bu kararıyla çok tepki çeken İran'da Cumhurbaşkanı Ruhani koronavirüsün neredeyse tüm şehirlere yayıldığını açıkladı. Öte yandan, koronavirüs nedeniyle ülke genelinde yaşanan ölümlerin sayısı 92'ye yükseldi.

Dünyada bugüne kadar 93 binden fazla kişiye bulaşan ve 3 bin 203 kişinin ölümüne neden olan koronavirüs Çin'den sonra en fazla İran'da etki gösteriyor.

RUHANİ: TÜM ŞEHİRLERE YAYILDI

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün yaptığı açıklamada koronavirüsün ülkesi için ne kadar büyük bir tehlike olduğunu gözler önüne serdi. Ruhani açıklamasında "Koronavirüs ülkemizde neredeyse bütün şehirlere yayıldı. İran bu salgını minimum ölüm sayısı ile kısa zamanda yenecek" ifadelerini kullandı.

KARANTİNA UYGULAMAMA KARARI ÇOK TARTIŞILDI

İran'da koronavirüs ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde 2 kişide görülmüştü. Hastalık tespit edilen kişiler aynı gün hayatını kaybetmişti. İran, ölümlerin artmasına rağmen Kum kentine karantina uygulamama kararı almıştı. Geçtiğimiz 26 Şubat günü Ruhani karantinayla ilgili yaptığı açıklamada da"Hiçbir şehir veya bölge için karantina kararı gündemde değil. Bir yerin kapatılması kararı valiliğin ve bakanlıkların değil, Koronayla Mücadele Merkezi'nin sorumluluğundadır" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin komşusu İran'da 19 Şubat'tan bu yana koronavirüs nedeniyle 2 bin 822 vaka tespit edildi. Türkiye, İran'da görülen koronavirüse karşı tedbir olarak bu ülkeyle tüm kara sınırlarını kapattı, yolcu ve kargo uçuşlarını durdurdu. Ayrıca İran sınırında bulunan sınır kapılarına da ilk müdahale için sahra hastanesi kurdu.