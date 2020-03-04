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Son dakika: Kum kentini karantinaya almayan İran'da tüm şehirler koronavirüsten etkilendi

Son dakika: İran, koronavirüsün ilk görüldüğü şehir Kum'u karantina altına almayı reddettikten sonra kötü haberi İran Cumhurbaşkanı verdi. Ruhani, koronavirüsün İran'da neredeyse tüm şehirlere yayıldığını ifade etti. Öte yandan İran'da salgın nedeniyle 92 kişi can verdi.

04.03.2020 13:09 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:01

Çin'in ardından koronavirüsten en çok etkilenen ülke olan , salgının ilk görüldüğü şehir Kum'u karantina altına almamıştı. Bu kararıyla çok tepki çeken İran'da Cumhurbaşkanı Ruhani koronavirüsün neredeyse tüm şehirlere yayıldığını açıkladı. Öte yandan, koronavirüs nedeniyle ülke genelinde yaşanan ölümlerin sayısı 92'ye yükseldi.

Dünyada bugüne kadar 93 binden fazla kişiye bulaşan ve 3 bin 203 kişinin ölümüne neden olan koronavirüs Çin'den sonra en fazla İran'da etki gösteriyor.

RUHANİ: TÜM ŞEHİRLERE YAYILDI

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün yaptığı açıklamada koronavirüsün ülkesi için ne kadar büyük bir tehlike olduğunu gözler önüne serdi. Ruhani açıklamasında "Koronavirüs ülkemizde neredeyse bütün şehirlere yayıldı. İran bu salgını minimum ölüm sayısı ile kısa zamanda yenecek" ifadelerini kullandı.

KARANTİNA UYGULAMAMA KARARI ÇOK TARTIŞILDI

İran'da koronavirüs ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde 2 kişide görülmüştü. Hastalık tespit edilen kişiler aynı gün hayatını kaybetmişti. İran, ölümlerin artmasına rağmen Kum kentine karantina uygulamama kararı almıştı. Geçtiğimiz 26 Şubat günü Ruhani karantinayla ilgili yaptığı açıklamada da"Hiçbir şehir veya bölge için karantina kararı gündemde değil. Bir yerin kapatılması kararı valiliğin ve bakanlıkların değil, Koronayla Mücadele Merkezi'nin sorumluluğundadır" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin komşusu İran'da 19 Şubat'tan bu yana koronavirüs nedeniyle 2 bin 822 vaka tespit edildi. Türkiye, İran'da görülen koronavirüse karşı tedbir olarak bu ülkeyle tüm kara sınırlarını kapattı, yolcu ve kargo uçuşlarını durdurdu. Ayrıca İran sınırında bulunan sınır kapılarına da ilk müdahale için sahra hastanesi kurdu.

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Son dakika: Kum kentini karantinaya almayan İran'da tüm şehirler koronavirüsten etkilendi

Çin Halk Cumhuriyeti, İran, Sağlık, Dünya, Güncel


HABER YORUMLARI (13)
DİYARBAKIRLI:İrandaki yanlış yönetim şekli masum insanlara mal oluyor. hastalıklara karşı tedbir şart.
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NECİP:Taşlari iyi yalayin
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UMURSAMIYORUM:Bugün şu ana kadar sadece açlıktan ölen insan sayısı bile 19300. Koronavirüsten toplam kaç kişi öldü. Virüs bulaşan herkes ölmüyor zaten. Abartılacak birşey yok.
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ASLI:İRAN ŞER MELANET YUVASIDIR, AYRICA PİSLER, UMARIM BİZE BULAŞTIRMAZLAR BETER OLASICALAR.
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PAKO:işte bilim ilimden uzak durup herşeyi hurafe ve batıl inançta arayan kendilerine özgü aptalca düşünceleri olan ve insanlarına zindan hayatı yaşatan iran rejiminin o güzelim memleketi getirdiği son nokta bari bunda ders alabilsek
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CORCİ:neden bilim diye soranlara en büyük cevaptır İran''ın bugünkü durumu. . türbe demiri yalayan, yolcu uçağını füze sanıp düşüren zihniyetten bundan başkası beklenemezdi.
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SÜLEYMAN ÇOBAN:Farkettiniz mi virüsün çoğunluk kısmı Çin ve İran''da, ikisi de Amerika''nın ezeli rakibi ve ayrıca amerika seçimlere bu kadar yakınken gerçekleşmesi de ilginç
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GÖKTÜRK:Eyyyyyy İran sen devlet misin ya ?
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CEM:beter olsun haydutlar
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TR:sen önce bir insan olmayı öğren sonra yorum yap yaratık sen ve seni gibi yaratıkların beter olması dileğiyle
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4.03.2020 14:22:52