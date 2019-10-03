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Kum yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Kulu ilçesinde devrilen kum yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

03.10.2019 16:42Kum yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Kulu ilçesinde devrilen kum yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Kaza, Kulu- Kozanlı Mahallesi Doğutepe kavşağı yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre Atilla Martağan (48) idaresindeki 16 NUE 66 plakalı kum yüklü tır, Kozanlı Mahallesi'nden aldığı yükle Kulu istikametine doğru seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Araç dorsesinde bulunan kum yol kenarına saçıldı, olayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Yaralı sürücü daha sonra ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri alınan güvenlik önlemlerinin ardından kısa süreliğine kapanan yol kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.

Aynı yol üzerinde bölgede yaşayan mahalle sakinleri geçtiğimiz günlerde kamyon geçişlerinden rahatsızlıklarını dile getirmek için yol kapatma eylemi yapmıştı.

Kozanlı, Kulu, Güncel

Kaynak: AA

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