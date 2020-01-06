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Çocuğu olmadığı için eşinin üzerine kuma getirdiği kadın, 1 haftada 70 bin TL dolandırdı

Şanlıurfa'da yaşayan mevsimlik tarım işçisi, evlat sahibi olduğu eşinden başka çocuğu olmadığı için dini nikah ile bir başkasıyla evlendi. Kuma getirdiği kadına ayrı ev tutan işçi, 1 haftalık evliliğin ardından 70 bin TL dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

06.01.2020 12:43 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:40 Çocuğu olmadığı için eşinin üzerine kuma getirdiği kadın, 1 haftada 70 bin TL dolandırdı

Şanlıurfa'da yaşayan Ömer K. (38) arkadaşının aracılığıyla tanıştığı kendisini Berivan olarak tanıtan kadını evdeki eşinin üzerine kuma olarak getirdi. Ömer K. bir hafta evinde kalan adının Gülizar H. olduğu ortaya çıkan kadının 70 bin lirasını dolandırarak kaçtığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Mahallesi'nde yaşayan mevsimlik tarım işçisi Ömer K, 6 yıldır evli olduğu Suriyeli eşinden doğan 1 erkek çocuğunun ardından başka çocuğu olmaması üzerine kuma arayışına girdi. Bir arkadaşının tanıştırdığı Emine S, Ömer K'ye bir aylık evlilik yapmış teyzesi Berivan'ı kendisiyle evlenmesi için ikna ettiğini söyledi.

DİNİ NİKAH KIYDI

Bunun üzerine anlaşan Ömer K, 2 ay önce şahitler huzurunda Suruç ilçesinde dini nikahla Berivan'la evlendi. Berivan'a 10 bin liralık altın, 20 bin liralık beyaz eşya, cep telefonu alarak ayrı bir ev kiralayıp döşeyen Ömer K, yaklaşık 70 bin lira masraf yaptı. Evliliklerinin ilk haftasında Berivan'ın "Çok borcumuz var. Benim çalışmam gerekiyor" diyerek 18 bin lira daha istemesi üzerine Ömer K, bu parayı ödemedi. Bu konuşmanın ardından eve gelen Ömer K. kadının kayıplara karıştığını ve eşyaların olmadığı fark edince durumu polisi bildirdi.

ÇOCUĞU OLMADIĞI İÇİN İKİNCİ EVLİLİĞİ YAPTI

Evlendiği kadının gerçek adının Gülizar H. olduğunu ve dolandırıldığını söyleyen Ömer K, "Ben mevsimlik tarım işçisiyim. Suriyeli eşimden 1 çocuk olduktan sonra benim çocuğum daha olmadı. Bu yüzden bir arkadaşımın aracılığıyla Emine S.'yle tanıştım. Bana 1 ay evli kalan ve sonra eşinden ayrılan bir teyzesinin olduğunu istersem evliliğe ikna edeceğini söyledi. Ben de kabul ettim ve geçen yıl Kasım ayında Emine S.'nin bana Berivan olarak tanıştırdığı kadınla imam nikahı kıyarak evlendim" dedi.

18 BİN LİRA DAHA İSTEDİ

Ömer K, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bir hafta evli kaldığım kadın, daha sonra benden 18 bin lira daha para istedi. Ben bu parayı vermeyince kayıplara karıştı. Daha sonra kadının asıl adının Gülizar H, Emine S.'nin ise bu kadının öz kızı olduğunu öğrendim. Kızı Emine S.'ye ulaştığımda ise polise ve sosyal medyada beni tacizci olarak teşhir etmeye çalıştı. Yaklaşık 70 bin lira bunlar beni dolandırdı. Polise şikayetçi oldum. Benim başıma gelen bu dolandırıcılık olayından dolayı oldukça mağdur oldum. Şimdi Suriyeli eşim de beni bırakıp ülkesine dönecek ne yapacağımı şaşırdım."

Şikayet üzerine soruşturma başlatan polis olayla ilgili çalışması devam ediyor.


Eyyübiye, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

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