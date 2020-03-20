Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Kuma saplanan tırın sürücüsü yaralandı - Haberler

Kuma saplanan tırın sürücüsü yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

20.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:45
Kuma saplanan tırın sürücüsü yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bartın'dan Karabük'e gelen İ.U. yönetimindeki 48 U 8014 plakalı tır, ilçe girişindeki kavşakta henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıktı.
Yol kenarındaki kuma saplanarak durabilen tırın sürücüsü yaralandı.
Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Belediyeler faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira almayacak Haberler
Belediyeler faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira almayacak
Cuma namazı için camiye gidenler kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü Haberler
Cuma namazı için camiye gidenler kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü
Bakanlık’tan korona genelgesi! Hiçbir gerekçeyle su kesintisi olmayacak Haberler
Bakanlık'tan korona genelgesi! Hiçbir gerekçeyle su kesintisi olmayacak
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Yetkili isimden yanıt geldi Haberler
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Yetkili isimden yanıt geldi
Dev banka resmen ilan etti! ABD ekonomisi için tehlike çanları çalıyor Haberler
Dev banka resmen ilan etti! ABD ekonomisi için tehlike çanları çalıyor
İstanbul’da tarihe geçecek fotoğraf! Polis, kapıdan çevirdi Haberler
İstanbul'da tarihe geçecek fotoğraf! Polis, kapıdan çevirdi
Eşinin virüs testi pozitif çıkan hakimim sağlığı nasıl? Bakan cevapladı Haberler
Eşinin virüs testi pozitif çıkan hakimim sağlığı nasıl? Bakan cevapladı
Gelin İtalyan olunca nikaha alınan önlem damga vurdu Haberler
Gelin İtalyan olunca nikaha alınan önlem damga vurdu

Son Dakika Güncel Haberleri

2 gündür mahsur kalan keçi kurtarılmayı bekliyor - Haber Koronavirüse karşı fedakarca çalışan sağlık personeline moral için tatlı ikram edildi - Haber Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni de korona vurdu - Haber Niğde Belediyesi'nden Karla Mücadele Seferberliği - Haber Ürgüp Belediyesi karlı havada sokak hayvanlarını unutmadı - Haber Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü - Haber Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur - Haber Boş arazide ilişkiye girmek istemediği kadını öldüren zanlı: Yol kenarı olduğu için kabul etmedim - Haberler Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı - Haber Son dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu - Haber PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi Halide Tarı etkisiz hale getirildi - Haber İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi - Haberler
Loading