Kuma saplanan tırın sürücüsü yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Bartın'dan Karabük'e gelen İ.U. yönetimindeki 48 U 8014 plakalı tır, ilçe girişindeki kavşakta henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıktı.Yol kenarındaki kuma saplanarak durabilen tırın sürücüsü yaralandı.Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA