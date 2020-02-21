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Evli adam, kumalığı kabul etmeyen kadını önce uçurumdan attı sonra başını taşla ezerek öldürdü

Adana'nın Pozantı ilçesinde evli bir kişi, kumalığı kabul etmeyen kadını önce uçurumdan attı, ardından başını taşla ezerek öldürdü. Katil zanlısı Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı.

21.02.2020 16:55 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:05

'nın ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Evli bir kişi, kumalığı kabul etmeyen kadını uçurumdan attı, başını taşla ezerek öldürdü.

KADINI İKNA EDEMEYİNCE UÇURUMDAN ATTI

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da yaşayan ve evli olan O.Ç., Zeliha Armağan (23) ile evlenmek istedi. İddiaya göre, kuma gitmeyi kabul etmeyen Zeliha Armağan, İzmir'e akrabalarının yanına kaçtı. Bu durumu öğrenen O.Ç. ise kayınbabası H.Ç. ile İzmir'e giderek genç kadını evlenmek için iknaya çalıştı. H.Ç. ile O.Ç. genç kadını alıp otomobil ile Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktı. O.Ç. yol boyunca Armağan'ı ikna etmeye çalıştı ancak bir türlü ikna olmayınca O.Ç. Adana'nın Pozantı ilçesinde Vali Çeşmesi mevkisinde otomobili durdurdu ve genç kadını burada uçurumdan aşağı attı.

ÖLMEDİĞİNİ GÖRÜNCE BAŞINI TAŞLA EZDİ

O.Ç. daha sonra da Armağan'ın yanına gidip ölüp ölmediğini kontrol etti. Genç kadının ölmediğini fark eden O.Ç., Armağan'ın başını taşla ezerek öldürdü. Daha sonra da zanlılar olay yerinden ayrıldı.

ZANLILAR SURİYE'YE KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI

Bir süre sonra M.Ç. isimli kişi Şanlıurfa'da polis merkezine giderek akrabası O.Ç.'nin Zeliha Armağan'ı öldürdüğünü ileri sürdü. Polis, Adana polisi ile irtibata geçti. M.Ç.'nin verdiği adreste ve O.Ç.'nin otomobilinin Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarından yapılan aramalarda Armağan'ın cesedi bulundu. Polis zanlıları bulmak için çalışma başlattı. Kadının cesedi ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Adana polisi kısa sürede zanlıların Şanlıurfa'da olduğunu ve 'ye kaçma planı yaptıklarını saptadı. Polis daha sonra da iki zanlıyı yakaladı. Zanlılar, Adana'ya getirilerek sorguya alınacak.

Evli adam, kumalığı kabul etmeyen kadını önce uçurumdan attı sonra başını taşla ezerek öldürdü

Pozantı, Suriye, Adana, 3. Sayfa


HABER YORUMLARI (20)
ÖLMÜŞ:ölmüş mü kadın?
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HERŞEYİMİZ BOZUK:Dinsiz adamdan korkun insanlıktan çıkmıştır.
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HERŞEY:tanıdığım dinsizler pek insancıldı ama neyse sen bilirsin.
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ADINI YAZ Y:Tek kelimeyle insanlarda vicdan diye bir şey kalmamış. . . evinde gencecik bir eşin varken neden ??????
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FB Lİ:İSMİNDEN BELLİ ZATEN NE OLDUĞU. . . İDAAAAAAM İDAAAAAAM İDAAAAAAM!!!!!!!!!
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ALİ:şimdi sen kabul ettin kumalığı artık hayırlı olsun muradına erdin mi ? mutlumusun eserinle ?
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T.H.:Adı ile Soyadının baş harfleri çok güzel uymuş !!!
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ADINIZI YAZIN:ismi de cuk oturmuş :)
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YAVUZ50:şimdi bunun cezası, kısasa kısas olmalı. tabikide benceye, Saygılar
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DİYARBAKIRLI:dünyanın çivisi çıkmış artık idam şart.
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