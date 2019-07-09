09.07.2019 16:18
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Kumanda pilini yutan Ömer hastanelik oldu

Kumanda pilini yutan Ömer hastanelik oldu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kumandadan çıkardığı pili yutan 10 yaşındaki Ömer Abdullah, hastanede tedaviye alındı.


BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kumandadan çıkardığı pili yutan 10 yaşındaki Ömer Abdullah, hastanede tedaviye alındı.
Olay Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer, kumandayla oynarken pilini çıkarıp ağzına attı. Bir anda boğazına kaçan pil, Ömer'i bir süre nefessiz bıraktı. Durumu fark eden ailesi, hemen 112'yi aradı. Ömer, gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldü.
Yemek borusuna sıkışan pil, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu çocuğun bağırsaklarına indirildi. Ömer, daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Pilin burada kolonoskopi yöntemiyle çıkarılacağı bildirildi.

- Bursa
Kaynak: DHA
Mesudiye, İnegöl, Bursa, Güncel

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