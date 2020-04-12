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Kumanyasını sokak hayvanlarıyla paylaşan polis görenleri duygulandırdı

Korona virüs (Kovid-19) nedeniyle haftasonu iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilen İstanbul'da sokaklar boş kalırken, her zaman suçluların peşinde koşan polis, bu kez aç kalan sokak hayvanlarına sahip çıktı.

12.04.2020 18:50 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:50
Kumanyasını sokak hayvanlarıyla paylaşan polis görenleri duygulandırdı
Korona virüs (Kovid-19) nedeniyle haftasonu iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilen İstanbul 'da sokaklar boş kalırken, her zaman suçluların peşinde koşan polis, bu kez aç kalan sokak hayvanlarına sahip çıktı. Bağcılar'da Harun Antlı isimli bir polis memuru, kumanyasını aç olduğunu düşündüğü köpekle paylaşarak görenleri duygulandırdı.
Güvenlik kuvvetleri, Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında Türkiye'de 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta haftasonu için iki günlük sokağa çıkma yasağı süresince İstanbul genelinde alınan tedbirleri aralıksız denetliyor. İstanbul'da denetimlerin yanı sıra sokağa çıkma yasağı kapsamında kalan ihtiyaç sahiplerinin taleplerini yerine ulaştıran polisler, pek çok ilçede aç kalan kedi ve köpeklerle de yakından ilgileniyor.
Salgına karşı önlemler kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağında İstanbul'da caddeler ve sokaklar boş kalırken, her zaman suçluların peşinde koşan polis, bu kez aç kalan hayvanlara sahip çıktı. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Harun Antlı adında bir polis memuru, bugünkü kumanyasını aç olduğunu düşündüğü köpekle paylaşarak görenleri duygulandırdı. Elde edilen amatör kamera görüntülerine yansıyan olayda, emniyet mensuplarının bulunduğu ekip otosuna yaklaşan bir köpek, Harun Antlı isimli polisin araçtan inerek kaldırıma bıraktığı yiyecekleri ağzına alıp bölgeden uzaklaşıyor.
Sokağa çıkma yasağının uygulandığı İstanbul'da, sakin sokak ve meydanlarda aç kalan kuşlara ve kedilere polis ekipleri tarafından yem ve yiyecek bırakılmıştı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Polis, Güncel
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