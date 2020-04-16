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Kumar baskınında 6 kişiye 19 bin TL sosyal mesafe cezası

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ikamette kumar oynandığı ihbarı üzerine baskın düzenledi.

16.04.2020 20:23 | Son Güncelleme: 16.04.2020 20:23
Kumar baskınında 6 kişiye 19 bin TL sosyal mesafe cezası
Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ikamette kumar oynandığı ihbarı üzerine baskın düzenledi. Baskında 6 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle idari para cezası kesilirken, kumar oynandığı iddia edilen daire mühürlendi.

Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Mart Salı günü saat 12.40 sıralarında Pirimehmet Mahallesi 1728 Sokak'ta bulunan bir dairenin kumar oynamak için temin edildiği ve burada kumar oynandığı iddiası üzerine harekete geçti. Söz konusu ikamete giden polis, dairenin umuma açık yer haline getirildiğini tespit etti. Ayrıca polis, dairede iki masa üzerindeki 3 takım yanık kağıdı ile 2 deste yazboz kağıdına el koydu. O sırada dairede bulunan 6 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. Maddesi gereğince, kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 18 bin 900 TL idari para cezası uygulandı. Şüpheliler hakkında 'Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma' gereğince adli işlem başlatılırken, umuma açık yer haline getirilen ikamet, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Isparta, 3. Sayfa
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