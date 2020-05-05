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Kumar baskınında yakalanmamak için ağaca çıktı

Kumar baskınında yakalanmamak için ağaca çıktıBursa'da, polis, kumar oynanan 2 iş yerine baskın düzenledi.

05.05.2020 11:36 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:40
Kumar baskınında yakalanmamak için ağaca çıktı
Bursa'da, polis, kumar oynanan 2 iş yerine baskın düzenledi. Baskında polise yakalanmamak için ağaca çıkan bir kişi, güçlükle aşağıya indirildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken 2 iş yerine baskın düzenledi. Bakında 2 iş yerinde 8'i kumar oynayan 34 kişi yakalandı. Baskında kumar oynamak için hazırlanan çipler, iskambil kartları ve bir miktar para ele geçirildi. 34 kişiye İl Umumi Hıfzısıhha Kanunu kapsamında 3 bin 150'şer liradan toplam 107 bin 100 lira para cezası uygulandı. Kumar oynayan 8 kişiye ayrıca toplam 9 bin 800 lira cezai işlem uyguladı.
İş yeri sahibi hakkında da 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem yapıldı. Öte yandan baskında polisten kaçmak isteyen bir kişi ağaca çıktı. Adı açıklanmayan kişi, polis ekiplerince güçlükle aşağıya indirildi. Kumar baskınında yakalanmamak için ağaca çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel, Haber

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