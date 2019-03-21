Kumar Borcu Yüzünden Kızını İnternetten Satışa Çıkardı

Çin'in doğusundaki Guiyang şehrinde yaşayan bir kişi, kumar borcunu ödemek için bir yaşındaki kızını internetten satışa çıkardı. Çocuğu olmayan bir aile anlaşıp kızını satan baba, kızı ile beraber annesini ziyarete gideceğini söyleyerek eşini kandırdı.

KOCASINDAN ŞÜPHELENDİ MESAJLARINA BAKTI

İsmi Wang olarak açıklanan anne, kızını annesine bıraktığını söyleyen kocasının kaçamak cevaplarından şüphelenip cep telefonunu kontrol etti. Talihsiz kadın, kocası ile kızını satın alan kişi arasındaki mesajları görünce şoke oldu. Kocasının kumar borcu nedeniyle kızını sattığını öğrenen anne, eşini polise ihbar etti.

Polis tarafından bir otelde yakalanan koca, ilk ifadesinde yüklü bir miktarda kumar borcu olduğunu, internet üzerinden çocuğu olmayan bir çiftin evlat edinmek için ilan verdiklerini ilanı görünce kızını satmaya karar verdiğini söyledi.

Babanın, kızını sattığı çifte eşinden ayrı olduğunu kızana bakacak kimsesinin olmadığını söyleyerek onları da kandırdığı ortaya çıktı.

insan kaçakçılığı suçlaması ile gözaltına alınan baba mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.