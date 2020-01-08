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Kumar borcu yüzünden kurşun yağdıran zanlılar kamerada

Eyüp Sultan'da uzun namlulu silahlarla kumar borcu nedeniyle derneği kurşunlayan 4 zanlı kameralara yansıdı.

08.01.2020 12:15 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:15 Kumar borcu yüzünden kurşun yağdıran zanlılar kamerada
Eyüp Sultan'da uzun namlulu silahlarla kumar borcu nedeniyle derneği kurşunlayan 4 zanlı kameralara yansıdı. Yüzlerce kamera görüntüsünü inceleyen polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Edinilen bilgilere göre olay 11 Aralık 2019'da Eyüp Sultan Akşemsettin Mahallesi Oğuz Sokak'ta yaşandı. Sokağa gelen 4 kişi, uzun namlulu silahlarla kurşun yağdırdı. Kurşunlar sokakta faaliyet gösteren Hafızlar Diyarı Eğitim, Kültür ve Hizmet Derneği'ne isabet etti.
Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, yüzlerce güvenlik kamerasını izleyerek zanlıların kimliklerini tespit etti. Yapılan operasyonla gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürülerek sorgulandı. Zanlıların daha önce kumar oynattıkları gerekçesiyle mühürlenen bir derneği hedef aldıkları, ancak kurşunların Hafızlar Diyarı Eğitim, Kültür ve Hizmet Derneği'ne isabet ettiği anlaşıldı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(İHA)

Eyüp Sultan, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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