Kumar Operasyonunda 6 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

14 Aralık 2018 Cuma 14:33



14 Aralık 2018 Cuma 14:33

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince iki kahvehaneye düzenlenen kumar operasyonunda 6 kişi hakkında işlem yapıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, elde edilen istihbarat doğrultusunda merkez Onikişubat ilçesine bağlı İsmetpaşa ve Yenişehir Mahalleleri'ndeki iki kahvehaneye operasyon düzenledi.Kahvehanelerde kumar oynandığını tespit eden polis, oyun kağıtları ile kumar amaçlı kullanılan paralara el koydu.Operasyon sonucunda 6 kişiye bin 26 lira idari para cezası verildi, ayrıca kahvehane işletmecileri V.K. ile İ.K. hakkında adli işlem başlatıldı.Öte yandan daha önce kumar oynatıldığı tespit edilen İsmetpaşa ile Karaziyaret Mahallesi'ndeki iki kıraathane kapatıldı.Emniyet yetkilileri, kamufle olmuş sivil polisler ile kumar takiplerinin aralıksız devam ettiği bildirildi.