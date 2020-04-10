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Kumar oynadılar sosyal mesafeden ceza yediler

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde kumar oynandığı tespit edilen derneğe baskın yapan Ahmetli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafeyi korumadıkları için 4 kişiye para cezası uyguladı.

10.04.2020 13:34 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:34
Kumar oynadılar sosyal mesafeden ceza yediler
Manisa 'nın Ahmetli ilçesinde kumar oynandığı tespit edilen derneğe baskın yapan Ahmetli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafeyi korumadıkları için 4 kişiye para cezası uyguladı. Öte yandan şahıslar kumar oynadıkları ve kumar oynattıkları gerekçesiyle de adliyeye sevk edildi.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde kumarhaneye çevrilen bir derneğe baskın yapan polis ekipleri, kumar oynayan 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilere, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı ve tedbirleri ihlal ettikleri gerekçesiyle 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere para cezası kesildi. İdari yönden de para cezası uygulanan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

Öte yandan ilçede sokağa çıkma yasağını ihlal eden 20 yaş altı 5 kişiye de 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ahmetli, Manisa, Polis, 3. Sayfa
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