Kumar oynamak için ev kiralayan 7 kişi gözaltına alındı
Kars'ta 7 kişi kiraladıkları evde kumar oynarken suçüstü yakalandı.
05.05.2020 10:17 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:17
Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Sukapı Mahallesi'nde müstakil bir evin S.M. tarafından kumar oynatmak maksatlı kiralandığı tespit edildi. Polis tarafından eve yapılan baskında 7 kişi kumar oynarken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli tahkikat başlatıldı. Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına da uymayan 7 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince toplam 22 bin 575 TL idari para cezası kesildi. - KARS
Kaynak: İHA
Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Kars, 3. Sayfa, Haber
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