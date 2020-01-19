Kumar oynarken görüntülenen AK Parti milletvekili Hakkı Köylü'nün Yeni Akit muhabirlerini darp ettiği iddia edildi

AK Parti Kastamonu milletvekili Hakkı Köylü ile AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü'nün kumar oynarken Yeni Akit muhabirleri tarafından görüntülendiği iddia edildi. Yine iddiaya göre, vekil Köylü ve il başkanı Ünlü, korumalarıyla birlikte görüntüleri kayda alan muhabir Mehmet Özmen'i bir odaya kilitleyip darp etti. AK Partili Hakkı Köylü'nün, Özmen'e, "Sen benim hakkımda nasıl haber yaparsın lan" diyerek bağırdığı da iddia edildi.

Gazete, söz konusu haberi, "Yeniakit.com.tr muhabirlerine kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı Köylü'den çirkin saldırı!" başlığıyla duyurdu.

Yeni Akit'in söz konusu haberi şu şekilde:

"Yeniakit.com.tr muhabirleri Mehmet Özmen ve Taha Emre Özdemir, Kastamonu'da Öğretmenevi'nde kumar oynarken görüntüledikleri AK Parti Kastamonu milletvekili Hakkı Köylü, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, korumalar ve bir grup bürokrat tarafından saldırıya uğradı.

ODAYA KİLİTLEYİP DARP ETTİ

Kumar oynama görüntülerini kaydeden muhabirimiz Mehmet Özmen, bir odaya kilitlenerek 6-7 kişi tarafından darp edildi. Saldırganların arasında bizzat AK Partili Hakkı Köylü de vardı.

"SEN BENİM HABERİMİ NASIL YAPARSIN LAN!"

Ağır küfürler ve hakaretler eşliğinde bizzat Özmen'e yumruklarla vurarak saldıran Hakkı Köylü, "Sen benim hakkımda nasıl haber yaparsın lan" diyerek bağırdı.

GÖRÜNTÜLERİ SİLMEK İÇİN MUHABİRİ DARP ETTİLER

Saldıranlardan bir kısmı ise, muhabirimiz Taha Emre Özdemir'i kumar oynanan odadan dışarı çıkartarak görüntü aldığı telefonunu gasp etti. Saldırganların gasbettikleri cep telefonundan görüntüleri silmeye çalıştıkları öğrenilirken, cep telefonunun halen saldırganlarda olduğu bildirildi.

ÖĞRETMENEVİNİ KUMARHANEYE ÇEVİRMİŞLER

Bir kamu kurumu olan Kastamonu Öğretmenevi'ndeki lokalin, saat 22:00'da kapanması gerekirken AK Parti milletvekili Hakkı Köylü, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü ve beraber kumar oynadıkları bürokratlar ve vekilin yakın arkadaşları için her cumartesi günü özel kumar odası haline getirildiği öğrenildi.

Öte yandan Hakkı Köylü'nünKıbrıs'ta yüklü miktarda kumar borcuna saplandığı iddia edildi.

MUHABİRLERİMİZ EMNİYETTE

Saldırıya uğrayan muhabirlerimiz, şu an hastaneden darp raporu alıp Kastomonu İl Emniyeti'ne götürüldü."

DAVUTOĞLU ŞAHİT GÖSTERMİŞTİ

Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlık yaptığı dönemde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan aleyhine bazı anlatımları için şahit olarak gösterdiği Hakkı Köylü'nün, FETÖ'nün kumpasına maruz kalan bakanlar için "Yüce Divan'a gidilmeli" ifadelerini söylediği iddia edilmişti"