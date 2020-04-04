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Kumar oynarken yakalananlara koronavirüs tedbirlerine uymamaktan da ceza kesildi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kumar oynarken yakalanan 21 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na aykırı hareketten de işlem yapıldı.

04.04.2020 10:52 | Son Güncelleme: 04.04.2020 10:52
Kumar oynarken yakalananlara koronavirüs tedbirlerine uymamaktan da ceza kesildi
Ankara 'nın Çubuk ilçesinde kumar oynarken yakalanan 21 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na aykırı hareketten de işlem yapıldı.
Cumhuriyet Mahallesi Zerrin Sokak'taki apartmanın giriş katının kumarhaneye çevrildiği ihbarı üzerine polis ekipleri operasyon düzenledi.
Çilingirle kilitli kapıyı açan ekipler, kendisini işletme sahibi olarak tanıtan ancak herhangi bir ruhsat ibraz edemeyen E.C. ile içerideki 20 kişiyi gözaltına aldı.
E.C.'ye kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçlarından işlem yapıldı, ele geçirilen malzemelere el kondu.
Adreste yakalanan kişilere de Kabahatler Kanunu'na muhalefetten 1642 lira, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na aykırı davranıştan da 3 bin 150 lira ceza uygulandı.
Çubuk Belediyesi zabıta ekipleri, kumar oynanan yeri mühürledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhuriyet Mahallesi, Ankara, Polis, Çubuk, Güncel
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