Kumar oynarken yakalananlara koronavirüs tedbirlerine uymamaktan da ceza kesildi
Ankara'nın Çubuk ilçesinde kumar oynarken yakalanan 17 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymadıkları ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na aykırı hareket etmekten işlem yapıldı.
05.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:22
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir dernek lokalinde kumar oynandığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri, lokale operasyon düzenledi.
Operasyonda, içerideki 17 kişiye "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranış" suçundan adli işlem yapılırken, Kabahatler Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na aykırı hareket etmek suçundan toplam 60 bin 214 lira para cezası kesildi.
Dernek yetkilisinin gözaltına alındığı operasyonda, dernek lokali de mühürlendi.
Kaynak: AA
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