Haberler » 3. Sayfa » Kumar oynatan mekanda suçüstü - Haberler

Kumar oynatan mekanda suçüstü

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kumar oynatıldığı tespit edilen mekanlara yönelik denetimlerde bir kıraathaneye de suçüstü yapıldı.

05.02.2020 09:05 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:10Kumar oynatan mekanda suçüstü
'ın ilçesinde kumar oynatıldığı tespit edilen mekanlara yönelik denetimlerde bir kıraathaneye de suçüstü yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesinde faaliyet gösteren bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube ekipleri, para karşılığında kumar oynandığını tespit ettiği iş yerine 'kumar oynatmak' gerekçesiyle tutanak yaptılar. Kumar oynayan kişilere ise 'kumar oynamak' suçundan kişi başı bin 250'şer TL'den cezai işlem uygulandı.

Tutanak üzerine Muratlı Kaymakamlığı'nın kararı doğrultusunda belediye ekipleri tarafından mühürlenerek, iş yeri 10 gün süreyle ticaretten men edildi. - TEKİRDAĞ

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:01  Yasemin Erbil kimdir? Yasemin Erbil kaç yaşında, nereli?
10:47  YKS 2020 başvuruları başlıyor! YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvurusu nasıl yapılır?
10:38  Dut pekmezi nedir? Dut pekmezi faydaları nelerdir? Dut pekmezi nasıl yapılır?
10:17  Bensu Soral kimdir? Bensu Soral kaç yaşında, nereli?
10:12  Bekçi maaşları ne kadar? 2020 Bekçi alımı, Bekçi başvurusu yap
5.02.2020 11:26:28