Kumar Oynatılan Kıraathanelere Operasyon Yapıldı

10 Aralık 2018 Pazartesi 13:12



10 Aralık 2018 Pazartesi 13:12

Kahramanmaraş'ta kumar oynatılan iki kıraathaneye operasyon yapıldı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı Ahlak Büro Amirliği sivil ekipleri, yapılan istihbarat çalışması sonucu kumar oynatıldığı yönünde bilgiye ulaşılan Karaziyaret ve İsmetpasa mahallelerindeki iki kıraathaneye operasyon düzenledi.Polis ekiplerinin müşteri gibi davranarak gerçekleştirdiği operasyonda, iki işletmede de kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine kıraathane işletmecileri M.Z. ve M.F. hakkında adli işlem başlatıldı. Kumar oynadıkları belirlenen 8 kişiye de 2 bin 72 lira idari para cezası verildi.