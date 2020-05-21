Kumar oynayan 13 kişiye 56 bin 875 lira ceza

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 13 kişiye, 56 bin 875 lira ceza verildi.

21.05.2020 23:32 | Son Güncelleme: 21.05.2020 23:36
Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 13 kişiye, 56 bin 875 lira ceza verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, Şirintepe Mahallesi'nde bulunan bir eve operasyon düzenledi.
Kahvehaneye çevrilen evdeki 13 kişinin, sosyal mesafe kurallarına aykırı davranıp kumar oynadığı belirlendi.
Zanlılara, sosyal mesafeyi ihlal ettiklerinden Hıfzıssıhha Kanunu, kumar oynadıkları için de Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince toplam 56 bin 875 lira ceza verildi.
Operasyonda, evin sorumlusu M.H. hakkında, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ve TCK'nin 195. maddesi kapsamında bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan adli işlem yapıldı. Öte yandan hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 1 kişi de gözaltına alındı.
Kumar oynatıldığı belirlenen ev, zabıta ekiplerince mühürlendi. Kumar oynayan 13 kişiye 56 bin 875 lira ceza

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu Haber
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım Haber
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Genç kadın, oğlu için yapılan ’Gebersin’ yorumunu okuyunca soluğu mahkemede aldı Haber
Genç kadın, oğlu için yapılan "Gebersin" yorumunu okuyunca soluğu mahkemede aldı
’Virüse karşı çare ormana gitmek’ dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi Haber
"Virüse karşı çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
İzmir’de yine cami minarelerinden müzik yayını yapıldı Haber
İzmir'de yine cami minarelerinden müzik yayını yapıldı
Japonya Başbakanı’ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Haber
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı’nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı Haber
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 32’ye yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 32'ye yükseldi
Haberler››Güncel››Kumar oynayan 13 kişiye 56 bin 875 lira ceza - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:30: Göletlere 180 bin sazan yavrusu bırakıldı - Haber 23:29: Safranbolu'da yangın çıkan tarihi konak çöktü - Haber 23:27: Berber, kuaför ve güzellik salonlarının mesai saatlerine bayram düzenlemesi - Haber 23:27: Sağlık çalışanları azalan vaka sayısını dans ederek kutladı - Haber 23:25: Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 124 kişi öldü - Haber 23:17: Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu - Magazin 22:53: İngiltere, 20 dakikada sonuç veren koronavirüs testleri denemeye başladı - Haber 22:00: Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme - Magazin 21:39: İzmir'de yine cami minarelerinden müzik yayını yapıldı - Haber 15:26: Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz - Ekonomi