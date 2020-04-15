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Kumar oynayan 14 kişiye "sosyal mesafe" cezası

Kütahya'da bir apartman dairesinde kumar oynayan 14 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "sosyal mesafe" kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası verildi.

15.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:05
Kütahya 'da bir apartman dairesinde kumar oynayan 14 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "sosyal mesafe" kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Servi Mahallesi'ndeki bir dairede kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Eve operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynayan 14 kişiye sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza uyguladı. Kumar oynayan 14 kişiye ’sosyal mesafe’ cezası

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Güncel
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