Kumar oynayan 14 kişiye "sosyal mesafe" cezası
Kütahya'da bir apartman dairesinde kumar oynayan 14 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "sosyal mesafe" kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası verildi.
15.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:05
Eve operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynayan 14 kişiye sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza uyguladı.
Kaynak: AA
Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Güncel