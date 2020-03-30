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Kumar oynayan 18 kişiye 80 bin lira para cezası

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda kumar oynadıkları tespit edilen 18 şahsa, hem kumar hemde korona tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesi ile toplamda 80 bin 336 lira para cezası kesildi.

30.03.2020 16:05 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:05
Kumar oynayan 18 kişiye 80 bin lira para cezası
Sivas'ın Suşehri ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda kumar oynadıkları tespit edilen 18 şahsa, hem kumar hemde korona tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesi ile toplamda 80 bin 336 lira para cezası kesildi.

Suşehri Kaymakamlığı Jandarma Komutanlığı ekipleri dün akşam saatlerinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Şebinkarahisar yol ayrımında bulunan yol yapım şantiyesine ait metruk binada kumar oynandığını tespit etti. Harekete geçen jandarma ekipleri yapılan operasyonda, şantiye binasında ve eklentilerinde 2'si kadın toplam 18 şahsın kumar oynadıklarını belirledi.

Yapılan aramaların devamın da ise 1 adet ruhsatsız av tüfeği; 13 adet av tüfeği fişeği ile şahıslara ait park halindeki 9 araçta; 1 adet faturasız zoraki marka kuru sıkı tabanca, 147 adet kuru sıkı fişek, genç marka 1 Adet ruhsatsız av tüfeği, 77 adet fişek, 1 adet sarsılmaz k11 marka meskende bulundurma ruhsatlı tabanca ve tabancaya ait 13 adet fişek ele geçirildi.

Haklarında işlem yapılan şahıslara toplamda 80 bin 336 lira idari para cezası uygulandı. Kumara yer ve imkan sağlayan T.S. ve bulundurma ruhsatlı tabancayı taşıyan M.E. isimli şahıslara Türk Ceza Kanuna (TCK) göre adli ve idari işlem yapıldı.

Şantiye binasında ve şahısların üzerinde yapılan üst aramasında kumarda kullanıldığı değerlendirilen 4 bin 785 lira para muhafaza altına alındı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Suşehri, 3. Sayfa
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