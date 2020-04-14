Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kumar oynayan 4 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi

Nevşehir Yeni mahallede bulunan bir kıraathanede kumar oynadıkları ihbarını değerlendiren polis ekipleri kıraathanede 4 kişiyi yakaladı.

14.04.2020 13:22 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:22
Kumar oynayan 4 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi
Nevşehir Yeni mahallede bulunan bir kıraathanede kumar oynadıkları ihbarını değerlendiren polis ekipleri kıraathanede 4 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü'ne Yeni Mahallede bir kıraathanede kumar oynatılıyor ihbarını değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iş yerinin açık olduğu ve iş yerinde 4 şahsın olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan 4 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 288. Maddesi gereğince kişi başı 3 bin 150 lira ceza yazıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Polis, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi Haberler
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı Haberler
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Salgın devam ederken Ramazan’da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
Türk profesör ve ekibi koronavirüsün gen haritasını çıkarmayı başardı Haberler
Türk profesör ve ekibi koronavirüsün gen haritasını çıkarmayı başardı
Haberler ›› 3. Sayfa ››Kumar oynayan 4 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

14:12: BBP Genel Başkanı Destici Açıklaması - Haberler 14:10: Kavgada yanlış şahsı öldüren şüpheli yakalandı - Haberler 14:10: Koronavirüs salgını: Covid-19 dışındaki hastalıkların tedavisi aksıyor - Haberler 14:09: Kamyonette 20 kilo dinamit ele geçirildi - Haberler 14:04: Rambo bıçağıyla önce arkadaşını sonra kendini bıçakladı: 2 ölü - Haberler 13:06: Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı 13:01: Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi 13:01: Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi - Haberler