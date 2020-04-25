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Kumar oynayan 7 kişiye para cezası kesildi

İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 7 kişiye idari para cezası uygulandı.

25.04.2020 13:26 | Son Güncelleme: 25.04.2020 13:27
İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 7 kişiye idari para cezası uygulandı.
Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esatpaşa Mahallesi'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı bulunması gereken bir iş yerinin açık olduğu ve kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, kumar oynadığı görülen ve Kovid-19'la mücadele önlemlerini ihlal eden 2'si iş yeri sahibi 7 kişiye, toplam 30 bin 815 lira idari para cezası kesildi.
Adreste yapılan aramada, çok sayıda oyun kartı ve puluna el konuldu.
İş yeri ise zabıta ekiplerince mühürlendi. Kumar oynayan 7 kişiye para cezası kesildi

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Ataşehir, İstanbul, Güncel , Haber
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