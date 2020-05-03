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Kumar oynayan 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza

Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 8 kişiye toplam 25 bin 200 lira para cezası uygulandı.

03.05.2020 02:31 | Son Güncelleme: 03.05.2020 02:34
Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 8 kişiye toplam 25 bin 200 lira para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması ve kapalı olması gereken yerlerle ilgili yaptığı kontrollerde Kaletepe Mahallesi'nde mühürlenmiş bir kıraathanenin faaliyette olduğunu belirledi.
Kıraathaneye giren ekipler, içerideki 8 kişiye 25 bin 200 lira para cezası uyguladı.
Sigara kullanıldığını da tespit eden ekipler, Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kapsamında tutanak tuttu.
Kıraathanede yapılan aramalarda bir miktar esrar ve kenevir tohumu ele geçiren ekipler, Yenimahalle Zabıta Müdürlüğü ekiplerine de bilgi verdi, iş yerini tekrar mühürledi.
Şüpheliler, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kumar oynayan 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza

Kaynak: AA

Etiketler: Yenimahalle, Ankara, Güncel, Haber

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