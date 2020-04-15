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Kumar sevdası korona dinlemedi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çay bahçesinde kumar oynarken yakalanan 6 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.

15.04.2020 14:02 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:03
Kumar sevdası korona dinlemedi
Hatay 'ın Kırıkhan ilçesinde çay bahçesinde kumar oynarken yakalanan 6 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesinde bulunan çay bahçesinin

kahvehaneye çevrildiğini tespit etti.

Çay bahçesine baskın yapan polis ekipleri, içeride kumar oynayan ve oynatan 6 kişiyi yakaladı. Şüpheliler, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken 'kumar oynamak', 'korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymamak' ve 'kapalı alanda sigara içmek' suçlarından kişi başı 3 bin 150 TL ceza yazıldı.

Kaçak işletilen kahvehanede arama yapan polis ekipleri, çok sayıda oyun malzemesi ele geçirdi. - HATAY

Kaynak: İHA

Etiketler: Kırıkhan, Hatay, Çay, 3. Sayfa
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