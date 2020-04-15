Kumar sevdası korona dinlemedi
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çay bahçesinde kumar oynarken yakalanan 6 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.
15.04.2020 14:02 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:03
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesinde bulunan çay bahçesinin
kahvehaneye çevrildiğini tespit etti.
Çay bahçesine baskın yapan polis ekipleri, içeride kumar oynayan ve oynatan 6 kişiyi yakaladı. Şüpheliler, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken 'kumar oynamak', 'korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymamak' ve 'kapalı alanda sigara içmek' suçlarından kişi başı 3 bin 150 TL ceza yazıldı.
Kaçak işletilen kahvehanede arama yapan polis ekipleri, çok sayıda oyun malzemesi ele geçirdi. - HATAY
Kaynak: İHA