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Kumar sevdası korona dinlemedi

Kumar sevdası korona dinlemedi Hatay'da kumar oynarken yakalanan 6 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çay bahçesinde kumar oynarken yakalanan 6 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.

15.04.2020 15:09 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:11
Kumar sevdası korona dinlemedi
Hatay'da kumar oynarken yakalanan 6 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi
HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çay bahçesinde kumar oynarken yakalanan 6 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesinde bulunan çay bahçesinin kahvehaneye çevrildiğini tespit etti.
Çay bahçesine baskın yapan polis ekipleri, içeride kumar oynayan ve oynatan 6 kişiyi yakaladı. Şüpheliler, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken 'kumar oynamak', 'korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymamak' ve 'kapalı alanda sigara içmek' suçlarından kişi başı 3 bin 150 TL ceza yazıldı.
Kaçak işletilen kahvehanede arama yapan polis ekipleri, çok sayıda oyun malzemesi ele geçirdi. Kumar sevdası korona dinlemedi

Kaynak: İHA

Etiketler: Kırıkhan, Çay, 3. Sayfa
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