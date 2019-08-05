Kumarbaz koca, kumarda karısını kaybetti!

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Zafarabad'da kumar bağımlısı bir adam, parası bitince karısını bahis olarak ortaya koydu. Ancak hem bahsi hem de eşini kaybetti.

İddiaya göre ismi açıklanmayan adamın akrabası ve arkadaşı sürekli evine gelip içki içip kumar oynuyorlardı. Parası biten adam, bu kez bahis olarak karısını ortaya koydu. Ve oyunu kaybedince akrabası ve arkadaşının karısına tecavüz etmelerine göz yumdu.

KARISINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Olaydan sonra tecavüze uğrayan kadın, amcasının evine kaçtı. Karısının bulunduğu eve giden adam, özür diledi ve karısını eve dönmeye ikna etti. Ancak eve dönüş yolunda aracını durduran adam, kumarbaz arkadaşlarının karısına bir kez daha tecavüz etmelerine göz yumdu.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Kadın kendisine tecavüz edildiğini söyleyerek polise gitti.