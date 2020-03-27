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Kumarcılardan polis baskına karşı kameralı önlem!

Kars'ta kapı girişine kamera koyarak, kumar oynatan 1 kişi ile kumar oynayan 9 kişi yakayı ele verdi.

27.03.2020 15:27 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:27
Kumarcılardan polis baskına karşı kameralı önlem!
Kars 'ta kapı girişine kamera koyarak, kumar oynatan 1 kişi ile kumar oynayan 9 kişi yakayı ele verdi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasadışı kumar ve bahis oynatıldığı tespit edilen ruhsatsız bir kahvehaneye yapılan operasyonda biri işletme sahibi 10 şüpheli gözaltına alındı.

Ortakapı Mahallesinde polis baskınına karşı önlem alarak kamera sistemi kuran ruhsatsız kahvehaneye polis ekipleri sabah saatlerinde baskın düzenledi. Operasyonda işletme sahibi M. Ç. ile kumar oynadıkları tespit edilen G.Ö., Ş.M., Y.D., V.Ş., T.A., R.C., H.B., N.K. ve A.G. son kumar oyunlarında polise yakalandı.

Kumar oynadıkları esnada polisin geldiğini fark eden 9 kişi masadaki oyun kağıtlarını çöpe atarak çatıya saklandı. Bunun üzerine harekete geçen polis çatıya saklanan 9 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan toplam 10 kişi 11 bin 25 TL idari para cezası uygulanırken, kumar oynatılan ve ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen kahvehane mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Gözaltına alınan şüpheli 10 kişinin emniyetteki işlemleri sürerken, kamera kayıtlarına da polis ekipleri el koydu. Polisin kamera kayıtlarını incelediği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, Kars, 3. Sayfa

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