26.06.2019 22:32
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Kumaş deposunda yangın - BURSA

Bursa'da bir tekstil firmasına ait kumaş deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa 'da bir tekstil firmasına ait kumaş deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Vakıf Mahallesi'nde bir tekstil firmasına ait kumaş deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri 8 araçla yangına müdahale etti.
Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangında geniş çaplı hasar oluştu, iş yerinin bahçesinde bulunan bir pikap kullanılamaz hale geldi.
Dumandan etkilenen bir itfaiye eri, sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Soğutma çalışmaları süren yangının çıkış nedeni araştırılıyor.Kumaş deposunda yangın - BURSA
Kaynak: AA
Yıldırım , İtfaiye , Bursa , Güncel

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