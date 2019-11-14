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Kumaş fabrikasında yangın

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren kumaş fabrikasında yangın çıktı.

14.11.2019 12:18 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:22Kumaş fabrikasında yangın
Osmaniye'nin ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren kumaş fabrikasında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren JNR adlı kumaş fabrikasının pamuk deposu bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının büyümesi üzerine itfaiyenin yanı sıra Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler de yangın söndürme çalışmasına katıldı.

Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor. - OSMANİYE

Kadirli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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