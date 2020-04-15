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Kumaşı sanata çeviren eller şimdi maske üretiyor

Kumaşı sanata çeviren eller şimdi maske üretiyor Sivas Olgunlaşma Enstitüsü korona virüs salgını görülmeden önce kumaşları sanata çevirirken şimdi ise maske üretimi gerçekleştiriyor Sivas Olgunlaşma Enstitüsü korona virüs salgını görülmeden önce kumaşları sanata çevirirken şimdi ise maske...

15.04.2020 20:39 | Son Güncelleme: 15.04.2020 20:42
Kumaşı sanata çeviren eller şimdi maske üretiyor
Sivas Olgunlaşma Enstitüsü korona virüs salgını görülmeden önce kumaşları sanata çevirirken şimdi ise maske üretimi gerçekleştiriyor
SİVAS - Sivas Olgunlaşma Enstitüsü korona virüs salgını görülmeden önce kumaşları sanata çevirirken şimdi ise maske üretimi gerçekleştiriyor.
Kent merkezinde bulunan Olgunlaşma Enstitüsü tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını görülmeden önce topladıkları eski kumaşları bire bir işleyip sanata çevirirken şimdi ise maske üretimi yapıyor. Öğretmen ve usta öğreticilerin elinde şekil bulan maskelerden günlük 5 haftalık ise 25 bin adet maske üretiliyor. Üretilen maskeler Sivas Sağlık İl Müdürlüğü kurumuna teslim edilecek. Sivas Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Aysel Şenlen, hedeflerinin 1 milyon 500 bin adet maske üretmek olduğunu söyledi.

Hedef 1.5 milyon maske
Sivas Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Aysel Şenlen, hedeflerinin 1 milyon 500 bin adet maske üretmek olduğunu ifade ederek, " Burada yöresel el sanatları, kültürümüz ile ilgili kumaşları sanata çevirip çok güzel eserler üretiyorduk ama şuan itibariyle bu virüsün topluma oluşturmuş olduğu sıkıntılarda bizde olgunlaşma enstitüsü olarak yerimizi almak istedik. Bu çalışmamızı da Sivas Valisi Salih Ayhan'ın himayelerinde başlattık. Şuan itibariyle günlük 5 bin maske üretimi gerçekleştirilmektedir. Hedefimiz 1 milyon 500 bin maske ile devletimize milletimize faydamızın olması konusunda planlar yapıldı" dedi. Kumaşı sanata çeviren eller şimdi maske üretiyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Sivas, Genel
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