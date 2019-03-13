Kaynak: DHA

Dünyanın en büyük çatı örgütü Birleşmiş Milletler, DeFacto'nun sosyal sorumluluk projesi Kumaştan Hayaller'in hikayesini dinledi. Sürdürülebilir Kalkınma ve Kadın Girişimcileri Güçlendirme panelinde konuşan DeFacto CFO'su Önder Şenol, "Lise öğrencisi kızlarımızın ellerinden çıkan ürünlerle kanser tedavisi gören çocuklara destek oluyoruz. Hedefimiz Türkiye'nin dört bir yanına ulaşmak" dedi.Türkiye'de hazır giyim sektörünün lider markaları arasında yer alan DeFacto tarafından hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi Kumaştan Hayaller, Birleşmiş Milletler'de tanıtıldı. DeFacto İnsan Kaynakları ve Finanstan Sorumlu Genel Müdürü Yardımcısı (CFO) Önder Şenol, Birleşmiş Milletler ev sahipliğinde düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma ve Kadın Girişimcileri Güçlendirme panelinde Mutlu Kadın Hareketi ve Kumaştan Hayaller projesini anlattı."KADIN GÜÇLÜYSE AİLE DE ÜLKE DE GÜÇLÜ OLUR"Cinsiyet eşitliği, kadınlar ve kız çocuklarının konumunun güçlenmesi, sosyal koruma yöntemleri, kamu hizmetlerine erişim gibi konuların ele alındığı panele konuşmacı olarak katılan İnsan Kaynakları ve Finanstan Sorumlu Genel Müdürü Yardımcısı (CFO) Önder Şenol, "Bir ülkenin sürdürülebilir kalkınmayı sağlayabilmesinin yolu kadınların ekonomik ve sosyal alanlarda daha güçlü bir konuma sahip olmasından geçiyor. Kadının güçlü olduğu bir toplumda aile de ülkede güçlü olur. Bu nedenle kadın-erkek fırsat eşitliğinin sağlanması, kadının insan haklarının korunması, kadına yönelik şiddet ve istismarın ortadan kaldırılması gerekiyor" dedi."2015 MUTLU KADIN HAREKETİNİ BAŞLATTIK"Şenol sözlerine şöyle devam etti:"DeFacto olarak Türkiye'de moda ve hazır giyim sektörünün en önemli oyuncuları arasında yer alıyoruz. Bugün 13 bin 500 çalışanımızla 30 ülkede 500'den fazla mağazayla müşterilerimize hizmet veriyoruz. Sürdürülebilir büyüme için iş ve toplumsal hayatta cinsiyet eşitliliğinin oluşması ve bunun korunması gerektiğine inanıyoruz. Özellikle gelişmekte olan ülkeler için bu bir aciliyet. Marka olarak üzerimize düşeni yerine getirmek için 2015 yılında kadın çalışanlarımıza pozitif ayrımcılığın ötesinde uygulamalar sunan ve ekstra imkanlar tanıyan Mutlu Kadın Hareketi'ni başlattık. Aynı yıl kadınlara iş hayatında verdiğimiz desteği devam ettireceğimizi taahhüt etmek için Birleşmiş Milletler Kadınları Güçlendirme İlkeleri'ne (WEPs) imzacı olduk. Ardından çalışanlarımızın memnuniyetini ve bağlılığını arttırmak içinDeFacto Akademi'yi kurduk. Amacımız; çalışanlarımızın mesleki gelişimlerine katkı sunmak. Ayrıca yaratıcılık ve üretkenliklerine destek olarak refah seviyelerini artmasına hizmet etmek istiyoruz""KUMAŞTAN HAYALLER İLE KANSERLİ ÇOCUKLARA UMUT OLUYORUZ"Mutlu Kadın Hareketi ile kurum içinde elde ettikleri başarıyı dışarı taşıyarak diğer paydaşlarla buluşturmak istediklerini belirten Şenol, "Dünyada 14 yaşına kadar her 700 çocuktan biri kanser riski ile karşı karşıya kalıyor. Kanser tedavisi gören çocukların yüzde 70'i hastalıktan kurtulurken, yüzde 30'u ise hayatını kaybediyor. Ülkemizde kanser tedavisi gören çocuklarımıza destek olabilmek için Kanserli Çocuklara Umut Vakfı ile iş birliği yapıyoruz. Kumaştan Hayaller projesi kapsamında DeFacto fabrikalarından elde edilen üretim fazlası kumaş ve aksesuarları, protokol imzaladığımız il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla meslek liselerine gönderiyoruz. Ürünlerin tasarım ve üretimi bu okullarda okuyan kız öğrenciler tarafından yapılıyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki DeFacto mağazalarında satışa sunulacak ürünlerden elde edilecek gelir ile KAÇUV projelerini destekleyeceğiz. Bugüne kadar İstanbul, Kocaeli, Balıkesir Edremit il ve ilçe milli eğitim müdürlükleriyle protokol imzaladık. Büyük hayaller ile yola çıktık ve coşkulu bir şekilde devam ediyoruz. Amacımız; Kumaştan Hayaller projesini Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırarak daha fazla umut taşımak. Bu amaçla projemizi sırasıyla Tekirdağ, Kırklareli, Antalya, Van, Yalova, Sivas, Samsun ve Gaziantep gibi illerimize taşıyıp yaygınlaştırmayı planlıyoruz" diye konuştu. - İstanbul