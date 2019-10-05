Haberler » 3. Sayfa » Haber

Kumbaracı Yokuşu'nda metruk bir binanın bir kısmı çöktü

Beyoğlu Kumbaracı yokuşunda bulunan bir binada kısmi yıkılma meydana geldi.Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

05.10.2019 19:43

Olay, Beyoğlu Kumbaracı Yokuşu Sokağı'nda saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın bir kısmı çöktü.

BİNADAN KOPAN PARÇALAR YAN BİNAYA DÜŞTÜ

Binadan kopan parçalar yan tarafında bulunan binanın bahçesine düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sokağı şerit çekerek kapatırken, itfaiye ekipleri göçükte inceleme yaptı.

GÖÇÜK ALTINDA KALAN 5 YAVRU KEDİ KURTARILDI

İtfaiye ekipleri göçük altında kalan 5 yavru kediyi kurtardı. Binanın metruk olduğu öğrenilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Kumbaracı Yokuşu'nda metruk bir binanın bir kısmı çöktü

İtfaiye, Beyoğlu, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:01 Sungurlu'da mevlit yemeğinde tavuk-pilav yiyen 46 kişi zehirledi
23:54 Karaköy'de bir kişi tartıştığı kişinin boğazını kesti
23:48 İzmir'de trenin çarptığı vatandaş hayatını kaybetti
23:43 Karaköy'de bir kişi, tartıştığı kişinin boğazını kesti
23:35 Kazası sonrası motosikletliyi silahla vurup kaçtı
23:30 Kamyonet kazada yan yattı, üç kişi yara almadan kurtuldu
23:21 İzmir'de trenin çarptığı vatandaş hayatını kaybetti