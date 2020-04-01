Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kumbaradaki paralarını 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladılar

BATMAN'da yaşayan 4 kardeş, kumbaralarında biriktiği paraları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüsten etkilenenlere yönelik başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

01.04.2020 17:16 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:16
Kumbaradaki paralarını 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladılar

BATMAN'da yaşayan 4 kardeş, kumbaralarında biriktiği paraları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüsten etkilenenlere yönelik başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, koronarivüsle mücadele amacıyla 'Biz bize yeteriz Türkiye'm' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek gelmeye devam ediyor. Batman 'da yaşayan 4 kardeş de kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları kampanyaya bağışladı. Belde Mahallesi'nde oturan Gök kardeşler, kumbaralarında biriktirdikleri 200 lirayı babalarına teslim ederek bankaya yatırmasını istedi. Çocuklarının bağışına destek veren baba Ercan Gök ise, kumbaradan çıkan 200 lirayı kampanya için açıklanan banka hesap numarasına yatırdı. 4 çocuğunun anlamlı bağışına destek veren baba Ercan Gök, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyadan sonra çocuklarım bu sabah bana kumbaralarındaki paraları bağışlamak istediklerini söylediler. Çocuklarımla gurur duydum. Ben de buna ek olarak 6 SMS ile katkıda bulundum. Meblağ belki azdır ama inşallah bir nebze de olsa katkıda bulunmuşuzdur. Güçlü bir ülkeyiz ve inşallah bu hastalığın üstesinden hep beraber geleceğiz" dedi.

15 yaşındaki Emircan Gök, herkesi kampanyaya destek vermesi çağrısında bulunarak, şunları söyledi:

"Kardeşlerimle beraber Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya destek vererek icabet etmeye çalıştık. Karınca kararınca kumbaralarımızda biriktirdiğimiz 200 lirayı bağışladık. Herkesi kendi bütçeleri ölçüsünde bu kampanyaya destek vermeye davet ediyorum."


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Batman, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kumbaradaki paralarını 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladılar - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti Haberler
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği yolların yapımına başlandı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği yolların yapımına başlandı
ABD, İdlib için destek şartını S-400’lere bağladı Haberler
ABD, İdlib için destek şartını S-400'lere bağladı
İşte yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmeyen ülkeler Haberler
İşte yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmeyen ülkeler
Araç sahiplerine müjde! LPG’ye tarihi indirim geldi Haberler
Araç sahiplerine müjde! LPG'ye tarihi indirim geldi
AK Parti Sözcüsü Çelik, yardım kolisi eleştirilerine tepki gösterdi Haberler
AK Parti Sözcüsü Çelik, yardım kolisi eleştirilerine tepki gösterdi
Türkiye’de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi Haberler
Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi
İmamoğlu, Soylu’nun ’Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz’ sözlerine yanıt verdi Haberler
İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

19:05: Muş'ta 1 köy daha karantinaya alındı - Haber 19:04: AYDIN Okulda yıkanabilir maske üretimine başladılar - Haber 19:04: BATMAN Gercüş'te sağanak heyelana yol açtı - Haber 19:03: Mersin'e de dezenfeksiyon tüneli - Haber 19:02: Denizli'de meydan ve bulvarlar yıkandı - Haber 18:36: Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti - Haber 18:22: 10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi - Haber 17:54: Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti - Haber 17:52: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar - Haber 17:03: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi - Haber 16:31: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz - Haber 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber