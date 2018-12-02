Kumbaralarında "Sevgi" Biriktirdiler

02 Aralık 2018 Pazar 11:15



02 Aralık 2018 Pazar 11:15

GÜLSEM ADAM - Antalya'da, bir anaokulunun kendileri küçük, yürekleri büyük öğrencilerinin "sevgi" adı verilen kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarla alınan akülü tekerlekli sandalye, bir engelliye umut oldu.Kepez ilçesindeki Emine İsmail Ataoğlu Anaokulu yetkilileri, yardımseverliği artırmak ve farkındalık oluşturmak adına engelli bireylere yardım etmek için öğrencilerden harçlıklarını biriktirmeleri istendi.Ailelerin de destek vermesi üzerine yaşları 3 ile 5 arasında değişen 170 öğrenci, bir ay boyunca harçlıklarını "sevgi" adı verilen kumbaralarında biriktirdi.Öğrencilerin kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını öğretmenlerine teslim etmesiyle alınan akülü tekerlekli sandalyeyle engelli bir öğrencinin yüzü güldü."Küçük desteklerle neler yapabildiklerini gösterdik"Anaokulu Müdürü Murat Başal, değerler eğitimi kapsamında iyilik, hoşgörünün çocuklara aşılanması için çalıştıklarını söyledi.Öğrencilere toplumdaki dezavantajlı bireylere nasıl yaklaşmaları gerektiği konusunda sürekli bilgilendirmede bulunduklarını anlatan Başal, bir kişiye akülü tekerlekli sandalye alınacağını öğrenen öğrencilerin kendilerinden daha çok heyecanlandığını ifade etti.Başal, kumbaralarını okula getiren öğrencilerin heyecanının görülmeye değer olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:"Bazı çocuklar ellerinde kumbaralarda koşarak yanıma geldi, 'Öğretmenim işte kumbaram hadi açalım, yardım edelim' demeye başladılar. Çocuklarımızın getirdiği kumbaralardaki harçlıklar öğretmen ve velilerimizin yardımıyla sayıldı, tutanak altına alındı. Daha sonra çocukların harçlıklarıyla aldığımız akülü tekerlekli sandalyeyi sınıflara götürdük. Çocukların küçük desteklerle neler yapabildiklerini gösterdik. Yaptıkları güzel davranış üzerine kendilerini alkışlamalarını istedik, çocuklar da buna çok sevindi."Yardımda bulunan öğrencilerden 4 yaşındaki öğrencisi Melih Bera Kendir ise elindeki kumbarayı göstererek, tekerlekli sandalye almak için topladığı paraları kumbaraya attığını kaydetti.Toplanan paraların yardım için Türk Kızılayına gönderileceğini belirten Kendir, "Heyecanlı şekilde elimdeki kumbarayı öğretmenime verdim. Engelli ablaya tekerlekli sandalye alınacak diye çok mutlu olduk." dedi.