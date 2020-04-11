Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kumbaralarındaki bisiklet parasını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladılar

NİĞDE'de yaşayan Yusuf ile Resul kardeşler bisiklet almak için biriktirdikleri parayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı.

11.04.2020 15:46 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:46
Kumbaralarındaki bisiklet parasını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladılar

NİĞDE'de yaşayan Yusuf ile Resul kardeşler bisiklet almak için biriktirdikleri parayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı.

Merkeze bağlı Bağlama Kasabası'nda yaşayan Emine Gümüş bin lira, torunları Yusuf (8) ve Resul Gümüş (6) ise bisiklet almak için kumbarada biriktirdikleri bir miktar parayı Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı.

'KORANAVİRÜSÜ HASTALARI ŞİFA BULSUN' DİYE

Kumbaradaki parayı bir süredir özenle biriktirdiklerini söyleyen Yusuf Gümüş, "Ben bu parayı bisiklet almak için biriktiriyordum. Ama koronavirüsü hastaları şifa bulsun diye bağışlıyorum. Cumhurbaşkanımıza da selam söylüyorum" dedi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ise sosyal medya hesabından Gümüş ailesine teşekkür etti. Vali Şimşek: "?Bağlama kasabamızda Emine teyzemiz 1000 lira, torunları Yusuf ile Resul ise bisiklet almak için kumbaralarında biriktirdikleri parayı bağışladılar. Gönlü ve yüreği zengin Niğde'm teşekkürler" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Cumhurbaşkanı, Niğde, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
İstanbul’da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında Haberler
İstanbul'da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Haberler
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze’den ders niteliğinde paylaşım Haberler
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze'den ders niteliğinde paylaşım
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Haberler ›› Güncel ››Kumbaralarındaki bisiklet parasını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladılar - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:14: Antalya Büyükşehir Belediyesi evden çıkamayanların ihtiyacını karşılıyor - Haber 17:14: İstanbul'da "siber dolandırıcılık" şüphelisi 3 Özbekistanlı tutuklandı - Haber 17:13: Zabıta ekipleri evlere ekmek dağıtımı yapıyor - Haber 17:13: KIBRIS GAZİSİNE EKMEĞİNİ YUNUSLAR GETİRDİ - Haber 17:13: Antalya sessizliğe büründü, yasağa uymayanlara ceza (2) - Haber 16:54: Sancaktepe Belediyesi, koronavirüsten hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi - Haber 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik - Magazin 14:46: Küçükçekmece'de sokağa çıkma yasağına uymayan grup polise saldırdı: 6 gözaltı - Haber