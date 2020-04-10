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Kumbaralarındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladılar

TÜRKİYE'nin koronavirüsle mücadelesine destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" sloganıyla başlattığı bağış kampanyasına, Ecrin (8) ile Muhammet Emir Baba (12) kardeşler kumbaralarında biriktirdikleri paralarla destek oldu.

10.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:52
Kumbaralarındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladılar

TÜRKİYE'nin koronavirüsle mücadelesine destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" sloganıyla başlattığı bağış kampanyasına, Ecrin (8) ile Muhammet Emir Baba (12) kardeşler kumbaralarında biriktirdikleri paralarla destek oldu. 2 kardeş, kumbarayı eve gelen polis memurlarına teslim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 maaş bağışlayarak başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na, Ağrı'nın Gaziler Mahallesi'nde oturan Hamiyet- Ramazan Baba çiftinin iki çocuğu olan Ecrin ile Muhammet Emir de destek verdi. 155 Polis İmdat'ı arayan ağabey Muhammet Emir, 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına kumbaralarındaki parayı bağışlayacağını söyledi. Bunun üzerine iki polis memuru çocukların yaşadığı eve giderek kumbaraları teslim aldı. Polis memurları, kardeşlerin teslim ettiği kumbarayı Ağrı Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu Başkanlığı'na götürerek teslim etti.Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda dışarı çıkamadıkları için kumbarayı teslim etmek için polise haber verdiklerini söyleyen Muhammet Emir, "Kardeşimle birlikte çok mutlu olduk" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Polis, Güncel
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