Çiftlikköy
Ruhsar Aksoy İlkokulu öğrencileri, "Kumbarana Para At Kitaplığına Kitap Kat" projesi kapsamında kumbaralarında topladıkları paralar ile kitap alarak düzenlenen imza gününe katıldı.
Çiftlikköy Ruhsar Aksoy İlkokulu'nda uygulanan proje kapsamında öğrenciler kitap almak üzere kumbaralarında para biriktirdi.
Hem kitap okuma sevgisi aşılamayı hem de tasarruflu olma bilinci kazandırmayı hedefleyen proje çerçevesinde yazar Duran Çetin
tarafından okulda kitap okuma ve yazarlık mesleği hakkında bir söyleşi gerçekleştirildi.
Öğrenciler söyleşinin ardından Çetin'den imzalı kitap alarak bir yazar ile tanışmanın heyecanını yaşadı.
Yazar Duran Çetin ise öğrencilerle bir arada olmaktan onur duyduğunu söyledi.
Çetin, "Yazdığım kitapların minik ellerle buluşmasından ötürü kendimi çok şanslı hissediyorum. Kumbaralarına attıkları paraları böyle güzel bir alışverişte kullanmaları çok olgun bir davranış. Gerçekleştirilen projede emeği geçen okul yönetimine, öğretmenlere, velilere ve özellikle öğrencilere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
Proje, soru-cevap etkinliği sonrası imza günüyle tamamlandı.
Kaynak: AA