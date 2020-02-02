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Kumbarasında biriktirdiği parayı depremzedelere bağışladı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 7. sınıf öğrencisi Ahmet Samet Sarı, kumbarasında biriktirdiği paraları depremzedelere bağışladı.

02.02.2020 17:06 | Son Güncelleme: 02.02.2020 17:12Kumbarasında biriktirdiği parayı depremzedelere bağışladı
'nin ilçesinde 7. sınıf öğrencisi Ahmet Samet Sarı, kumbarasında biriktirdiği paraları depremzedelere bağışladı.

'da yaşanan deprem felaketi sonrasında yaraların sarılması için Lapseki Belediyesi tarafından düzenlenen yardım kampanyasına 7. sınıf öğrencisi Ahmet Samet Sarı da biriktirdiği harçlıkları ile katıldı. Sabah kumbarasıyla birlikte yardım standına gelen Ahmet Samet, Elazığ'da yaşayan depremzedeler için yardım yapmak istediğini söyledi. Belediye görevlilerinin kendisine kışlık kıyafet, battaniye, katalitik soba, ısınma gereçleri ve kuru gıda yardımı yapabileceğini söylemesi üzerine Ahmet Sarı, kumbarasındaki tüm harçlığıyla aldığı malzemelerle standa geri döndü. Kumbarasından çıkan tüm parayla yardımda bulunan ortaokul 7. sınıf öğrencisi Ahmet Samet'e Lapseki Belediyesi personeli duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Lapseki, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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