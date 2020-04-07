Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kumbarasında biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı

Kumbarasında biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki öğrenci kumbarasında biriktirdiği 70 lirayı 'Biz bize yeteriz Türkiye'm' kampanyasına bağışladı.

07.04.2020 20:54 | Son Güncelleme: 07.04.2020 20:56
Kumbarasında biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı
TOKAT - Tokat 'ın Erbaa ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki öğrenci kumbarasında biriktirdiği 70 lirayı 'Biz bize yeteriz Türkiye 'm' kampanyasına bağışladı.
Erbaa'da annesi Özlem Gürel ile birlikte yaşayan 8'inci sınıf öğrencisi Aslı Tombaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz bize yeteriz Türkiye'm' kampanyasına destek olmak için harçlıklarını biriktirdi. 155'i arayarak kumbarasındaki paraları bağışlamak isteyen Aslı'ya polis ekipleri yardımcı oldu. Aslı'dan teslim aldıkları kumbarayı bankaya götüren polis memurları, kumbaradan çıkan 70 lirayı bağış hesabına yatırdı. Kampanya başladığı gün para biriktirmeye başladığını ifade eden Aslı Tombaş, polis ekiplerine evlerine kadar gelip bağış için yardımcı olmaları sebebiyle teşekkür etti. Anne Özlem Gürel ise kızıyla gurur duyduğunu söyledi. Kumbarasında biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Polis, Tokat, Erbaa, Yerel

Haberin Videosu :

Kumbarasında biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Yerel ››Kumbarasında biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı - Haberler

Yerel Manşet

Haberler

Trump, kendilerine yanlış tavsiyelerde bulunan DSÖ’ye yüklendi Haberler
Trump, kendilerine yanlış tavsiyelerde bulunan DSÖ'ye yüklendi
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı Haberler
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı
İmamoğlu, Erdoğan’ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal’a destek verdi Haberler
İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi
Yoğun bakıma kaldırılan Johnson’un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi Haberler
Yoğun bakıma kaldırılan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi
Bakan Koca, maske satışı tartışmalarına son noktayı koydu Haberler
Bakan Koca, maske satışı tartışmalarına son noktayı koydu
Fransa’da en ölümcül gün! Koronadan ölenlerin sayısı 10 bini aştı Haberler
Fransa'da en ölümcül gün! Koronadan ölenlerin sayısı 10 bini aştı
Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarında yeni bir eşik aşıldı Haberler
Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarında yeni bir eşik aşıldı
Toplum Bilimleri Kurulu kimlerden oluşacak? Bakan Koca tek tek saydı Haberler
Toplum Bilimleri Kurulu kimlerden oluşacak? Bakan Koca tek tek saydı

Son Dakika Yerel Haberleri

22:33: Maske kavgası sosyal mesafe dinlemedi, sandalyeler havada uçuştu...O anlar kamerada - Haberler 22:32: Çatıda mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı - Haberler 22:30: Bu da 'Otomatik Dezenfekte Yolu' - Haberler 22:29: Bakan Koca'dan 'Dünya Sağlık Günü' mesajı - Haberler 22:29: Bakan Koca: Koronavirüsten can kaybı 725 oldu (2) - Haberler 21:56: İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi 21:56: İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi - Haberler 21:16: İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı 21:16: İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı - Haberler 20:40: Otel işletmecisi, kız öğrencilerin odasını basıp adeta terör estirdi - Haberler 18:41: Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı - Haberler 17:03: Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı - Haberler