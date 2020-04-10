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Kumbarasındaki 100 lira ile Milli Dayanışma Kampanyası'na destek oldu

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde ilkokul öğrencisi Yasin Nalbant, kumbarasında biriktirdiği 100 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

10.04.2020 16:34 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:40
Kumbarasındaki 100 lira ile Milli Dayanışma Kampanyası'na destek oldu
Kayseri 'nin Hacılar ilçesinde ilkokul öğrencisi Yasin Nalbant, kumbarasında biriktirdiği 100 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacılar Saffet Arslan İlkokulu 3-B sınıfı öğrencisi Yasin Nalbant, kumbarasında biriktirdiği 100 lira ile kampanyaya destek oldu.
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı görüntülü arayarak kampanyaya destek olmak istediğini, yeni tip kotonavirüs (Kovis-19) tedbirleri nedeniyle dedesinin ve kendisinin evden çıkmadığını ifade eden Yasin Nalbant, biriktirdiği parayı belediye görevlilerine teslim etti.
Yasin Nalbant, dedesi Şakir Okçu'nun verdiği 100 lira harçlığı da ekiplere verdi.
Başkan Özdoğan, duyarlılığından dolayı Yasin'e teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Kayseri, Hacılar, Güncel
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