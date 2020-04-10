Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kumbarasındaki 2,5 lirayla çikolata almak isteyen 2,5 yaşındaki Umay'a belediyeden sürpriz

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sosyal medya üzerinden kendisinden arkadaşlarına ikram etmek üzere çikolata isteyen 2,5 yaşındaki Umay Güleç'e çikolata, polis memuru babasına da 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla hediye gönderdi.

10.04.2020 16:22 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:56
Kumbarasındaki 2,5 lirayla çikolata almak isteyen 2,5 yaşındaki Umay'a belediyeden sürpriz
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sosyal medya üzerinden kendisinden arkadaşlarına ikram etmek üzere çikolata isteyen 2,5 yaşındaki Umay Güleç'e çikolata, polis memuru babasına da 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla hediye gönderdi.
Ailesinin kendisine hediye ettiği kumbarada 2,5 lira biriktiren Umay Güleç, bu parayla arkadaşlarına çikolata almak istedi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla 20 yaşından küçük olduğu için sokağa çıkamayan küçük Umay, çikolata almak için büyükleri aracılığıyla sosyal medya üzerinden Belediye Başkanı Aşgın'dan yardım istedi.
Aşgın da mesaj üzerine Umay'a arkadaşlarına ikram etmek üzere çikolata ve oyuncak ile polis memuru babası Adem Güleç'e 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla hediye gönderdi.
Hediyeleri Belediye Basın Birimi sorumlusu Ahmet Bıçakçı ve zabıta ekipleri, aileye Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde teslim etti.
Bıçakçı, Aşgın'ın yoğun mesaisi dolayısıyla küçük Umay'ı ziyarete gelemediğini ancak hediye gönderdiğini söyledi.
Aileye sokağa çıkma yasağına uydukları için teşekkür eden Bıçakçı, "Belediye Başkanımızın selamlarını getirdik. Polis Günü'nüzü de kutluyoruz. Kumbara da Umay'da kalsın. Salgın bitene kadar içini doldurup arkadaşlarına çikolata ikram edebilir." dedi.
Baba Güleç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Aşgın'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Atatürk ve Mevlana’yı aşağılayan stand-up’çı için yakalama kararı çıkarıldı Haberler
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla Haberler
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Haberler ›› Güncel ››Kumbarasındaki 2,5 lirayla çikolata almak isteyen 2,5 yaşındaki Umay'a belediyeden sürpriz - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:22: Düzce'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında açık pazar yerleri kapatıldı - Haber 18:22: YTÜ, Kovid-19'a karşı aşı geliştime çalışmalarına başladı - Haber 18:21: Yunusemre Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi - Haber 18:20: 7 katlı binanın çatısında iş makinesiyle yıkım merakla izlendi - Haber 18:20: Bolu'da, tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğaya salındı - Haber 17:23: İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı - Haber 15:24: Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla - Haber 11:31: Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir - Haberler